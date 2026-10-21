Собственный автомобиль не всегда оказывается самым рациональным способом передвижения. Если ездить редко, расходы на содержание машины могут заметно превышать стоимость поездок на такси или каршеринге.
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