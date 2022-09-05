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«Футбольный Оракул» от BetBoom к старту Лиги чемпионов: букмекер разыграет 200 000 фрибетов

«Футбольный Оракул» от BetBoom к старту Лиги чемпионов: букмекер разыграет 200 000 фрибетов

Букмекерская компания BetBoom снова радует своих клиентов розыгрышем фрибетов. Чтобы стать счастливым обладателем приза, необходимо принять участие в акции «Футбольный оракул» и предсказать исходы матчей стартующей Лиги Чемпионов: Вторник ●  6 сентября 22:00 МСК ПСЖ — «Ювентус» ●  6 сентября 22:00 «Севилья» — «Манчестер Сити»  Среда ●  7 сентября 22:00 «Наполи» — «Ливерпуль» ●  7 сентября 22:00 «Тоттенхэм» — «Марсель» Как принять участие в акции? ●  Предсказать исход матчей до 6 сентября 21:00 МСК в мобильном приложении или на сайте BetBoom ●  Сделать одну или несколько ставок на сумму от 200 рублей  Результаты розыгрыша будут объявлены в четверг, 8 сентября, в 15:00.

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