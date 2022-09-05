«Футбольный Оракул» от BetBoom к старту Лиги чемпионов: букмекер разыграет 200 000 фрибетов

Букмекерская компания BetBoom снова радует своих клиентов розыгрышем фрибетов. Чтобы стать счастливым обладателем приза, необходимо принять участие в акции «Футбольный оракул» и предсказать исходы матчей стартующей Лиги Чемпионов: Вторник ● 6 сентября 22:00 МСК ПСЖ — «Ювентус» ● 6 сентября 22:00 «Севилья» — «Манчестер Сити» Среда ● 7 сентября 22:00 «Наполи» — «Ливерпуль» ● 7 сентября 22:00 «Тоттенхэм» — «Марсель» Как принять участие в акции? ● Предсказать исход матчей до 6 сентября 21:00 МСК в мобильном приложении или на сайте BetBoom ● Сделать одну или несколько ставок на сумму от 200 рублей Результаты розыгрыша будут объявлены в четверг, 8 сентября, в 15:00.