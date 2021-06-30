О вакцине Спутник V

☭КОМПАСПолитикаО вакцине Спутник VВернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSusan VaninЕсли человек говорит что, "Спутник" новая непроверенная вакцина - можно понять, ну дилетант и неуч. Но когда говорят что привился бы "Зенекой" или "Пфайзером", но не "Спутником" начинаешь подозревать, что 5-ая колонна, у нас, довольно большая, и в открытую проталкивает интересы забугорных хозяев. Ну и со всеми вытекающими. На Западе не могут смирится, что у нас достойная вакцина, способная конкурировать на мировом уровне, вот и задействуют все возможные резервы.ВОВиктор ОкуневДеньги-то надо отрабатывать...SergЗачем тогда этим спутником прививаться, если он надлежащим образом не исследован в лабораториях НИИ и вирусалогии?JolieКто Вам такую ересь сказал? и зачем Вы тиражируете глупость? Вы почитайте про вакцину, послушайте вирусологов, а потом вопросы задавайте .Наталья МашинаАнтипрививочниками выступают лишь те, кто не столкнулся с этой проблемой вплотную, а если бы посидели у постели больного и увидели весь ужас этой болезни запели бы по другому. Не понимаю людей, выступающих против вакцинированная публично, ну не хочешь прививаться, не надо, но зачем свои взгляды распространять!Валерий ФедосеевСветлоликие, забугорные донаты отрабатывают. Значится наш " спутник v " не прошел все исследования, а зенека и пфайзер от которых людей корёжит и отправляет в мир иной (зэр гуд).Татьяна ЛабоцкаяПо тупости , глупости или направленно оплачены. все равно это враги России и делают подлостьНочной кошмарСпутник V... https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/Ночной кошмарКлинические испытания... https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/clinical-trials/ГБГеннадий БирюковПравильно писать "НАПИШЕТ", а не напишит. "Отсюда" - одно слово, а не два. А по сути - слабо.Светлана МитленкоРусский они глубоко не знают. Это Вы правильно подметилиВиктор ПрощенкоНиколай написал чушь полную или он вообще не профессионал либо что то переписал ил перепутал. Все вакцины например действуют по разному и вся проблема в очистке белка. У России продвинутая технология и наши предлагали поделиться технологией которой нет у западных вакцин.Комментировать
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