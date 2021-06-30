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О вакцине Спутник V

О вакцине Спутник V

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Susan Vanin
Если человек говорит что, "Спутник" новая непроверенная вакцина - можно понять, ну дилетант и неуч. Но когда говорят что привился бы "Зенекой" или "Пфайзером", но не "Спутником" начинаешь подозревать, что 5-ая колонна, у нас, довольно большая, и в открытую проталкивает интересы забугорных хозяев. Ну и со всеми вытекающими. На Западе не могут смирится, что у нас достойная вакцина, способная конкурировать на мировом уровне, вот и задействуют все возможные резервы.
Виктор Окунев
Деньги-то надо отрабатывать...
Serg
Зачем тогда этим спутником прививаться, если он надлежащим образом не исследован в лабораториях НИИ и вирусалогии?
Jolie
Кто Вам такую ересь сказал? и зачем Вы тиражируете глупость? Вы почитайте про вакцину, послушайте вирусологов, а потом вопросы задавайте .
Наталья Машина
Антипрививочниками выступают лишь те, кто не столкнулся с этой проблемой вплотную, а если бы посидели у постели больного и увидели весь ужас этой болезни запели бы по другому. Не понимаю людей, выступающих против вакцинированная публично, ну не хочешь прививаться, не надо, но зачем свои взгляды распространять!
Валерий Федосеев
Светлоликие, забугорные донаты отрабатывают. Значится наш " спутник v " не прошел все исследования, а зенека и пфайзер от которых людей корёжит и отправляет в мир иной (зэр гуд).
Татьяна Лабоцкая
По тупости , глупости или направленно оплачены. все равно это враги России и делают подлость
Ночной кошмар
Спутник V... https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/
Ночной кошмар
Клинические испытания... https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/clinical-trials/
Геннадий Бирюков
Правильно писать "НАПИШЕТ", а не напишит. "Отсюда" - одно слово, а не два. А по сути - слабо.
Светлана Митленко
Русский они глубоко не знают. Это Вы правильно подметили
Виктор Прощенко
Николай написал чушь полную или он вообще не профессионал либо что то переписал ил перепутал. Все вакцины например действуют по разному и вся проблема в очистке белка. У России продвинутая технология и наши предлагали поделиться технологией которой нет у западных вакцин.

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