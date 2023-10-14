Юнармейцы Торопецкого района присоединились к акции «Русское знамя – символ Победы!»

11 октября по инициативе Министерства молодежной политики Тверской области и при поддержке отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Торопецкого района в Торопецкой центральной библиотеке юнармейские отряды Торопецкого района присоединились к акции «Русское знамя – символ Победы!», которая направлена на поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции.