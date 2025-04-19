Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с представителями США

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в Рим для участия во втором этапе переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы.
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