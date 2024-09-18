❗️Видео 18+. Морпехи 810-й бригады ЧФ организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ Один разведчик взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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❗️Видео 18+. Морпехи 810-й бригады ЧФ организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ Один разведчик взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.