«Ржавый, а стреляет»: в чём секрет надёжности автомата Калашникова

«Калаш» по сей день остаётся эталоном надёжности – даже 60-летние автоматы используются до сих пор. В настоящее время различные версии оружия, в том числе первых модификаций — АК «7,62-мм автомат Калашникова» и АКС «7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом», стоят на вооружении минимум 50 иностранных армий.