«Умение не накапливать антирейтинг»: политологи о возможном переходе Якушева в Совет Федерации

Освобождение врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева от должности полпреда и его возможное назначение сенатором политологи считают логичным шагом, поскольку политик сосредоточится на партийной работе в преддверии думских выборов.
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