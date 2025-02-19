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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия миллиардера и предпринимателя Илона Маска в государственных проектах, если возникнут конфликты интересов, особенно в области космических технологий.

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