Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия миллиардера и предпринимателя Илона Маска в государственных проектах, если возникнут конфликты интересов, особенно в области космических технологий.
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