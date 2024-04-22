В Turkish Airlines прокомментировали недопуск россиян на рейсы в Мексику

В авиакомпании Turkish Airlines заявили, что возможной причиной отказа сотрудников авиаперевозчика 19 апреля пропустить россиянина на борт, следовавшего из Стамбула в Мексику, является позиция мексиканского правительства.
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