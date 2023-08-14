Военное обозрение

3 512 подписчиков

Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

В России продемонстрируют десятки образцов иностранного оружия и военной техники, которая была в качестве трофеев взята нашими военнослужащими на разных направлениях спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Викторович Копелиович
А когда, наконец, трофейная техника встанет под окнами своих посольств в Москве?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх