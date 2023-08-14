Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

В России продемонстрируют десятки образцов иностранного оружия и военной техники, которая была в качестве трофеев взята нашими военнослужащими на разных направлениях спецоперации.
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