ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год к 2050 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о росте онкологических заболеваний в мире. Ожидается, что число новых случаев рака увеличится с 20 миллионов в год в 2022 году до 35 миллионов к 2050 году.
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