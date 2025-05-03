С какого это будуна комунто нужно знатт чужое мнение признают или нет? Почему США и Европа уверены,что их по сути негодяев признают? Америка оккупировпна мигрантами,она украдена у индейцев,так зачем нам их признавать?

Влад Владимиров

России-матушке тут надо действовать в отношении таких в их же ключе...Душить этих тараканов в их логове, при чем без всяческих поблажек... Где их найдут , там и "пригвоздить их там же к их гробовой доске"... И не надо так сильно тут переживать, что кто то где то что то в мире скажет...