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Глава SEC рассчитывает на продвижение CLARITY Act в Сенате 15 сентября

Глава SEC рассчитывает на продвижение CLARITY Act в Сенате 15 сентября

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс заявил, что рассчитывает на продвижение законопроекта CLARITY Act в Сенате 15 сентября.

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