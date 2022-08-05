В Сергачском районе нашли карантинное заболевание - антракноз земляники

Опасное заболевание антракноз земляники обнаружили на землях в Сергачском районе — введён карантин. К счастью, площадь карантина относительно небольшая - полгектара земель, которые используются для выращивания клубники сельхозпроизводителем.
Опасное заболевание антракноз земляники обнаружили на землях в Сергачском районе — введён карантин. К счастью, площадь карантина относительно небольшая - полгектара земель, которые используются для выращивания клубники сельхозпроизводителем.
Свежие комментарии