Царьград

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В Сергачском районе нашли карантинное заболевание - антракноз земляники

В Сергачском районе нашли карантинное заболевание - антракноз земляники

Опасное заболевание антракноз земляники обнаружили на землях в Сергачском районе — введён карантин. К счастью, площадь карантина относительно небольшая - полгектара земель, которые используются для выращивания клубники сельхозпроизводителем.

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