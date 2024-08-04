Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, что США готовят в отношении России

Стало известно, что США готовят в отношении России

В Вашингтоне заявили о разработке нового стратегического подхода к отношениям с Российской Федерацией.

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Комментарии
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Eduard
Банду они &quot;партнерами&quot; называют.Люди которые воруют и убивают могут быть &quot;партнерами&quot;?
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14 час.
Владислав Владислав
Наглоскунсы собираются безоговорочно капитулировать ?
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13 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Он сказал, что Вашингтон работает со своими партнерами над пересмотром стратегии НАТО в отношении России&quot; ...... в этом предложении мне очень нравится слово &quot;партнеры&quot;. Но согласно веянию из ЕС я бы чуть подправил..... &quot;пассивные партнеры&quot;....
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6 час.

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