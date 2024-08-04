Стало известно, что США готовят в отношении России

Банду они "партнерами" называют.Люди которые воруют и убивают могут быть "партнерами"?

Дмитрий Гурин

"Он сказал, что Вашингтон работает со своими партнерами над пересмотром стратегии НАТО в отношении России" ...... в этом предложении мне очень нравится слово "партнеры". Но согласно веянию из ЕС я бы чуть подправил..... "пассивные партнеры"....