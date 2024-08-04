В Вашингтоне заявили о разработке нового стратегического подхода к отношениям с Российской Федерацией.
Стало известно, что США готовят в отношении России
Комментарии
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Eduard
Банду они "партнерами" называют.Люди которые воруют и убивают могут быть "партнерами"?
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14 час.
Владислав Владислав
Наглоскунсы собираются безоговорочно капитулировать ?
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13 час.
Дмитрий Гурин
"Он сказал, что Вашингтон работает со своими партнерами над пересмотром стратегии НАТО в отношении России" ...... в этом предложении мне очень нравится слово "партнеры". Но согласно веянию из ЕС я бы чуть подправил..... "пассивные партнеры"....
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6 час.
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