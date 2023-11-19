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Недооцененые события. Мир серьезно меняется…

Недооцененые события. Мир серьезно меняется…

Почему-то народ не оценил громокипящую речь Эрдогана в адрес Израиля и лично Бени Нетаньяху. А зря.   Этот мощный старик назвал Израиловку самым поганым террористическим государством в Мире.

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