Страна и люди
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Страна и люди

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В Конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

В Конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер Майк Галлахер в письменном заявлении к Илону Маску, что SpaceX может нарушать контрактные обязательства с правительством США.

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