Выносливость, смелость, решительность: в группировке «Днепр» натаскивают штурмовиков

На полигонах в Запорожской области проходят тренировки штурмовых подразделений 58-ой армии. Инструкторы по физической подготовке 58-й армии, действующей в составе группировки войск "Днепр", проводят тренировки для бойцов штурмовых групп на полигоне в тыловом районе Запорожской области.