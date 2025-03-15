Выносливость, смелость, решительность: в группировке «Днепр» натаскивают штурмовиков

На полигонах в Запорожской области проходят тренировки штурмовых подразделений 58-ой армии. Инструкторы по физической подготовке 58-й армии, действующей в составе группировки войск "Днепр", проводят тренировки для бойцов штурмовых групп на полигоне в тыловом районе Запорожской области.
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