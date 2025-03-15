Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Кожин
    Если они и сложат оружие, все равно их поставят к стенке, за их преступления, просто об этом не будут афишировать.Медведев: при отк...
  • Анатолий Рябенко
    Перемирие или сесть за стол переговоров это смешно и очевидно что недруги трепят нам нервы и будут трепать с каждым р...Дипломат Ульянов:...
  • Геннадий Бережнов
    Они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона на время до 2-х лет, далее республиканцы мо...Рубио и Лавров об...

Выносливость, смелость, решительность: в группировке «Днепр» натаскивают штурмовиков

На полигонах в Запорожской области проходят тренировки штурмовых подразделений 58-ой армии. Инструкторы по физической подготовке 58-й армии, действующей в составе группировки войск "Днепр", проводят тренировки для бойцов штурмовых групп на полигоне в тыловом районе Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх