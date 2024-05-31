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Дети Бреда Питта отказываются от его фамилии

Дети Бреда Питта отказываются от его фамилии

Еще одна дочь официально взяла фамилию матери.Еще одна дочь Брэда Питта Шайло заявила, что хочет отказаться от фамилии отца и взять фамилию Анджелины Джоли.

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