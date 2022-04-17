Является ли Россия серьезным соперником США, как рассказывают нам СМИ и путинские чиновники?

Крайне любопытно наблюдать, как за последние несколько лет, обожаемые многими российскими чиновниками США, да и в целом, страны Запада из уважаемых друзей и партнеров очень быстро в официальной риторике стали превращаться в «недружественные страны».
Крайне любопытно наблюдать, как за последние несколько лет, обожаемые многими российскими чиновниками США, да и в целом, страны Запада из уважаемых друзей и партнеров очень быстро в официальной риторике стали превращаться в «недружественные страны».
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