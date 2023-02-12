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Шченсны про 1:0 с «Фиорентиной»: «Впервые пропускаю на 90-й гол, который отменяют. Обычно это происходит с нами»

Шченсны про 1:0 с «Фиорентиной»: «Впервые пропускаю на 90-й гол, который отменяют. Обычно это происходит с нами»

Войчех Шченсны прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной» (1:0). Единственный гол в матче 22-го тура Серии А забил Анхель Ди Мария.

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