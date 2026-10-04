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Культуромания

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XX Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВЕЧЕ» пройдет в Тверской области

XX Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВЕЧЕ» пройдет в Тверской области

С 16 по 20 октября 2026 года в Твери и Тверской области состоится XX Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВЕЧЕ».

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