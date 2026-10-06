В Самарской области отменят электрички из-за ремонта путей

В Самарской области в октябре и ноябре из-за ремонтных работ на участках Самара-Безенчук и Самара-Похвистнево изменится расписание пригородных поездов: пять электричек временно отменят, а часть составов проследует по укороченным маршрутам до Новоотрадной и Кинеля.
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