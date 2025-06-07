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Лункин: папа римский не будет посещать Украину в ближайшее время

Лункин: папа римский не будет посещать Украину в ближайшее время

В ближайшее время папа римский Лев XIV не намерен посещать Украину. Об этом aif.ru сказал религиовед Роман Лункин, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и понтифика.

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