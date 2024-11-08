REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Боевой дух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой настолько низок, что около 20% из них дезертируют.
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