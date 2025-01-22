Призеры Олимпиады Андреева и Шнайдер впервые вышли в полуфинал Australian Open

Global Look Press / Hu Jingchen / XinHua Серебряные призеры Олимпийских игр в Париже в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые в своей карьере вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
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