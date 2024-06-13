Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Владимир Петросов

А Вы знаете, им не стыдно. От слова СОВСЕМ. Лет 40-45 по ТВ было показано интервью директора театра кукол С.В. Образцова. Так вот выдержка из него: "Многие разное говорят про совесть. А что такое СОВЕСТЬ? Совесть это что-то вроде ОТК на заводе. Зачем браковать собственную продукцию, когда за неё выдают Премию?" По моему сказано очень ёмко и на все времена.