С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.
Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала
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АС
Александр Сысоев
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20 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Первый канал нужно переименовать в "Последний"!!!
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19 час.
Владимир Петросов
А Вы знаете, им не стыдно. От слова СОВСЕМ. Лет 40-45 по ТВ было показано интервью директора театра кукол С.В. Образцова. Так вот выдержка из него: "Многие разное говорят про совесть. А что такое СОВЕСТЬ? Совесть это что-то вроде ОТК на заводе. Зачем браковать собственную продукцию, когда за неё выдают Премию?" По моему сказано очень ёмко и на все времена.
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16 час.
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