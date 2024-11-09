В МИД заявили, что угроза разрыва дипотношений РФ и США сохраняется

Угроза прекращения дипломатических отношений между Россией и США не потеряет актуальности, если замороженные активы РФ будут окончательно конфискованы, а также при эскалации военного конфликта на Украине, объяснил в беседе с изданием «Интерфакса» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.