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Царьград

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Актёр Александр Лыков: "Я долго шёл к Богу. Не с испуга - с пониманием"

Актёр Александр Лыков: "Я долго шёл к Богу. Не с испуга - с пониманием"

Русский актёр Александр Лыков рассказал о своём пути к Богу. По его словам, если бы не вера, то его бы уже не стало.

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