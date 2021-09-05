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"Одну дачу чего стоит содержать": пенсионеры требуют от Путина еще по 10 тыс. рублей

"Одну дачу чего стоит содержать": пенсионеры требуют от Путина еще по 10 тыс. рублей

«Путинская» выплата в 10 тыс. рублей российским пенсионерам должна быть повторена, например, ко Дню пожилого человека.

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N N
А ещё что ? Автомашины тоже содержать дорого. Они для многих не роскошь, а средство передвижения. Давайте потребуем, чтоб на автомашину давали ежемесячно по червонцу.
Игорь Ткаченко
Или по самокату)))
N N
Это как детным родителЯм мало показалось, когда подарили десять на школу. Достойно школьника собрать, по мнению некоторых родителей, можно тысяч на пятьдесят. Только они забыли, что это поддержка, а не безусловный, в общем, доход. Так и пенсионеры - про дачи заговорили. НЕ содержите. Это ВАШЕ, без чего живут многие. Вот и думайте, наглость это или что.
Игорь Ткаченко
Вообще-то это не пенсионеры заговорили, а какой-то мудила, решивший своим словоблудием в очередной раз подставить Президента. Пожалуй, надо этому активисту кое-что засунуть в заднее место: морковку с дачного огорода или что-то покрупнее))) Чтобы болтал поменьше. И чтобы не сочинял, что ихние пенсионеры только и делают, что разъезжают по миру на экскурсии… Но пенсии, реально, маленькие… И десяткой / другой тут не обойдёшься…
Ирина
Какой неблагодарный народишко достался "Царю Батюшке ", нет ,чтобы кланяться ,и благодарить за подачку "с барского стола ", он еще требует .
Катерина
Ирина, что вы так возбудились-то с этих 10 тысяч? Прям, КАРАУЛ, ПОДКУПАЮТ!!! А не забыли, как на избирательные участки в буфеты ДЕФИЦИТНЫЕ ПРОДУКТЫ завозили? Правда хватало на полчаса торговли... И ничего...
NVS66 SergeiShulepov
"Царь Батюшка " не со своих платит.
Валентина Л
Каждый день всё ноете и ноете как всё плохо- вылезайте наконец-то из этого болота безнадёги! "Ветер жизни иногда свиреп в целом жизнь, однако, и не страшно, когда чёрный хлеб, страшно, когда чёрная душа." ,Омар Хайям.
Рауф Растов
Повторение этой доброй акции социальной поддержки пенсионеров в виде выплаты 10 тыс. руб., которую уже нельзя будет назвать единовременной, стало бы сильнейшим предвыборным ходом. Ведь разогревающий эффект предыдущей выплаты не просто будет суммироваться с повторным эффектом, но вместе они уже достигнут синергически приумноженной эффективности, намного превышающей простую арифметическую сумму их эффектов. Эту истину подтверждает и древняя латинская идиома, которая гласит: «repetitio est mater studiorum» (повторение – мать учения). А нам -избирателям на предстоящих выборах - важно спокойно и адекватно воспринимать такие акции, не скатываясь в злобное критиканство, дескать, всё это - взятка (подачка, подкуп) для задабривания соответствующего электората. Умные люди, умеющие подняться выше узколобых и ограниченных представлений обывательщины, смогут найти в богатом лексиконе великого и могучего русского языка совершенно другие слова для описания этой совершенно нормальной и благородной социальной акции.
Леонид Василенко
Явно не славянский посыл в статье. Веник или Зильбертруд поиспражнялись,курвы.
Lora Некрасова
В кои-то веки пенсионерам отвалили целую десятку. Можно сказать, что в первый раз за 100 лет. И вот скромность наших терпеливых пенсов: хотят всего лишь повторить такую благотворительность хотя бы ещё разок. Можете меня закидывать грязью, обзывать всякими мерзопакостными словами, но я считаю, что если бы такую надбавку в 10 тысяч рублей в месяц сделали постоянной, это было бы правильным решением и дало бы возможность пенсионерам вздохнуть с облегчением и перестать трястись за завтрашний день. И не кричите. что это требование чрезмерно. Просто посмотрите на тех, кто тратит миллионы на новые ошейники для своих собачек. А потом посмотрите на тех, кто за стаж работы 40 лет получает пенсию 14 тысяч р. И ладно бы наше государство было в разрухе, как после ВОВ. А то ведь сверхприбыль наших главных корпораций уходит в небо.
Татьяна goleva
1000% ВЫ правы
Рауф Растов
Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток! (А. Н. Плещеев)
Sdakv Sdakv
Вы про ошейники,а у людей уже украли пенсии за 1.5 года! Вот где беда!
Тамара Гвоздовская (Скрипаль)
"Халявы" много не бывает - сколько ни дай -все мало. Думаю, что тему подняли не пенсионеры ( мы с мужем пенсионеры, но нам и в голову не приходит что-то требовать). Что-то среди наших знакомых ( нам 70, так что наш круг общения -пенсионеры) никто " с голоду не умирает".
Ирина
Это у ВАС ,врагов СССР -халява ,ВСЕ те огромные деньги ,что вы поимели после захвата вами РСФСР ,вы не заработали честно ,а просто украли у России и российского народа ,и дали тем ,кто проработали по 30-40 лет -нищенские пенсии . Да еще и сами признаетесь , что нет больше пенсий от Государства ,что само взрослое население зарабатывает пенсии для друг друга .
NVS66 SergeiShulepov
У меня тоже не плохо, но хочется лучше. Иначе развития ума в цифрах нет. Хорошо это по куда.
Валентина Л
Судя по бреду , что вы несёте, закрадывается мысль об присутствии у вас мозгов.
Ирина
И сразу видны методички кремлеботов №3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях .
Рауф Растов
O, sancta simplicitas!
Валентина Л
И сразу видны методички бесноватых, ведь вы такие чуткие и добросердечные , вы просто адепты вселенского добра оппонентам никогда ни одного хорошего слова. Перечитайте то что пишите,,. там ведь только одна немыслемая злоба.
Рауф Растов
Валентина, Вы словно угадали мои мысли. Я тоже собирался предложить Ирине прочитать вслух хотя бы несколько своих комментариев. Самой стало бы противно. Ведь нельзя постоянно кваситься в одном только негативе, погрузившись в него по уши. Кроме того, нужно уметь замечать и позитивные изменения - а их гораздо больше, чем тех проблем, которые ещё предстоит разрешить. Но потом я немного смалодушничал, подумав, что это слишком утончённое обращение, которое для неё будет чем-то вроде бисера ... Пришлось ограничиться восклицанием Яна Гуса на латыни :-)
Александр Самбур
ну охуевать то не надо
Султанов СМ
Что удивительно Пенсионеры такое не пишут, да и вряд ли Им придет в голову такая Чушь опущенная ниже плинтуса!Автор, что у тебя там за книжка с советами отпечатанная в психбольницы палате №6 ?

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