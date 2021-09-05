ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансы"Одну дачу чего стоит содержать": пенсионеры требуют от Путина еще по 10 тыс. рублей«Путинская» выплата в 10 тыс. рублей российским пенсионерам должна быть повторена, например, ко Дню пожилого человека.Вернуться к статье248НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNN NА ещё что ? Автомашины тоже содержать дорого. Они для многих не роскошь, а средство передвижения. Давайте потребуем, чтоб на автомашину давали ежемесячно по червонцу.Игорь ТкаченкоИли по самокату)))NNN NЭто как детным родителЯм мало показалось, когда подарили десять на школу. Достойно школьника собрать, по мнению некоторых родителей, можно тысяч на пятьдесят. Только они забыли, что это поддержка, а не безусловный, в общем, доход. Так и пенсионеры - про дачи заговорили. НЕ содержите. Это ВАШЕ, без чего живут многие. Вот и думайте, наглость это или что.Игорь ТкаченкоВообще-то это не пенсионеры заговорили, а какой-то мудила, решивший своим словоблудием в очередной раз подставить Президента. Пожалуй, надо этому активисту кое-что засунуть в заднее место: морковку с дачного огорода или что-то покрупнее))) Чтобы болтал поменьше. И чтобы не сочинял, что ихние пенсионеры только и делают, что разъезжают по миру на экскурсии… Но пенсии, реально, маленькие… И десяткой / другой тут не обойдёшься…ИИринаКакой неблагодарный народишко достался "Царю Батюшке ", нет ,чтобы кланяться ,и благодарить за подачку "с барского стола ", он еще требует .КатеринаИрина, что вы так возбудились-то с этих 10 тысяч? Прям, КАРАУЛ, ПОДКУПАЮТ!!! А не забыли, как на избирательные участки в буфеты ДЕФИЦИТНЫЕ ПРОДУКТЫ завозили? Правда хватало на полчаса торговли... И ничего...NVS66 SergeiShulepov"Царь Батюшка " не со своих платит.Валентина ЛКаждый день всё ноете и ноете как всё плохо- вылезайте наконец-то из этого болота безнадёги! "Ветер жизни иногда свиреп в целом жизнь, однако, и не страшно, когда чёрный хлеб, страшно, когда чёрная душа." ,Омар Хайям.Рауф РастовПовторение этой доброй акции социальной поддержки пенсионеров в виде выплаты 10 тыс. руб., которую уже нельзя будет назвать единовременной, стало бы сильнейшим предвыборным ходом. Ведь разогревающий эффект предыдущей выплаты не просто будет суммироваться с повторным эффектом, но вместе они уже достигнут синергически приумноженной эффективности, намного превышающей простую арифметическую сумму их эффектов. Эту истину подтверждает и древняя латинская идиома, которая гласит: «repetitio est mater studiorum» (повторение – мать учения). А нам -избирателям на предстоящих выборах - важно спокойно и адекватно воспринимать такие акции, не скатываясь в злобное критиканство, дескать, всё это - взятка (подачка, подкуп) для задабривания соответствующего электората. Умные люди, умеющие подняться выше узколобых и ограниченных представлений обывательщины, смогут найти в богатом лексиконе великого и могучего русского языка совершенно другие слова для описания этой совершенно нормальной и благородной социальной акции.Леонид ВасиленкоЯвно не славянский посыл в статье. Веник или Зильбертруд поиспражнялись,курвы.Lora НекрасоваВ кои-то веки пенсионерам отвалили целую десятку. Можно сказать, что в первый раз за 100 лет. И вот скромность наших терпеливых пенсов: хотят всего лишь повторить такую благотворительность хотя бы ещё разок. Можете меня закидывать грязью, обзывать всякими мерзопакостными словами, но я считаю, что если бы такую надбавку в 10 тысяч рублей в месяц сделали постоянной, это было бы правильным решением и дало бы возможность пенсионерам вздохнуть с облегчением и перестать трястись за завтрашний день. И не кричите. что это требование чрезмерно. Просто посмотрите на тех, кто тратит миллионы на новые ошейники для своих собачек. А потом посмотрите на тех, кто за стаж работы 40 лет получает пенсию 14 тысяч р. И ладно бы наше государство было в разрухе, как после ВОВ. А то ведь сверхприбыль наших главных корпораций уходит в небо.Татьяна goleva1000% ВЫ правыРауф РастовЛадно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток! (А. Н. Плещеев)SSSdakv SdakvВы про ошейники,а у людей уже украли пенсии за 1.5 года! Вот где беда!Тамара Гвоздовская (Скрипаль)"Халявы" много не бывает - сколько ни дай -все мало. Думаю, что тему подняли не пенсионеры ( мы с мужем пенсионеры, но нам и в голову не приходит что-то требовать). Что-то среди наших знакомых ( нам 70, так что наш круг общения -пенсионеры) никто " с голоду не умирает".ИИринаЭто у ВАС ,врагов СССР -халява ,ВСЕ те огромные деньги ,что вы поимели после захвата вами РСФСР ,вы не заработали честно ,а просто украли у России и российского народа ,и дали тем ,кто проработали по 30-40 лет -нищенские пенсии . Да еще и сами признаетесь , что нет больше пенсий от Государства ,что само взрослое население зарабатывает пенсии для друг друга .NVS66 SergeiShulepovУ меня тоже не плохо, но хочется лучше. Иначе развития ума в цифрах нет. Хорошо это по куда.Валентина ЛСудя по бреду , что вы несёте, закрадывается мысль об присутствии у вас мозгов.ИИринаИ сразу видны методички кремлеботов №3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях .Рауф РастовO, sancta simplicitas!Валентина ЛИ сразу видны методички бесноватых, ведь вы такие чуткие и добросердечные , вы просто адепты вселенского добра оппонентам никогда ни одного хорошего слова. Перечитайте то что пишите,,. там ведь только одна немыслемая злоба.Рауф РастовВалентина, Вы словно угадали мои мысли. Я тоже собирался предложить Ирине прочитать вслух хотя бы несколько своих комментариев. Самой стало бы противно. Ведь нельзя постоянно кваситься в одном только негативе, погрузившись в него по уши. Кроме того, нужно уметь замечать и позитивные изменения - а их гораздо больше, чем тех проблем, которые ещё предстоит разрешить. Но потом я немного смалодушничал, подумав, что это слишком утончённое обращение, которое для неё будет чем-то вроде бисера ... Пришлось ограничиться восклицанием Яна Гуса на латыни :-)Александр Самбурну охуевать то не надоСултанов СМЧто удивительно Пенсионеры такое не пишут, да и вряд ли Им придет в голову такая Чушь опущенная ниже плинтуса!Автор, что у тебя там за книжка с советами отпечатанная в психбольницы палате №6 ?Комментировать
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