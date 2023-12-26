В Росфинмониторинге отметили нежелание Европы принимать помощь от РФ

Крупное финансовое преступление, совершенное в Европе, осталось нераскрытым из-за нежелания стран континента сотрудничать с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом), рассказал 26 декабря замглавы ведомства Герман Негляд.
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