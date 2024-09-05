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Показываю село Верхосунье Фалёнский район . Добрые люди и красивая природа

Показываю село Верхосунье Фалёнский район . Добрые люди и красивая природа

Люблю жизнь и фотографирую Показываю село Верхосунье Фалёнский район . Добрые люди и красивая природа туманный рассвет над рекой Село Верхосунье находится в восточной части Кировской области, здесь проживает всего 1190 человек .

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