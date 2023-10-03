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Почему Армения ратифицировала Римский статут: отвечает политолог

Почему Армения ратифицировала Римский статут: отвечает политолог

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о международном уголовном суде (МУС). Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ФедералПресс» о политическом будущем Армении под руководством Никола Пашиняна:«Армения с огромной скоростью пытается войти в Европейский союз, поэтому ратифицирует международные соглашения.

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