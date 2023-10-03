Почему Армения ратифицировала Римский статут: отвечает политолог

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о международном уголовном суде (МУС). Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ФедералПресс» о политическом будущем Армении под руководством Никола Пашиняна:«Армения с огромной скоростью пытается войти в Европейский союз, поэтому ратифицирует международные соглашения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)