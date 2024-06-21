Председатель постоянного комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер пожаловался, что Россия и Китай украли у американцев технологии гиперзвукового оружия.
Американский конгрессмен: русские украли у нас гиперзвук
Комментарии
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Владимир Самборский
Здорово! Наши "украли" гиперзвук ПОЛНОСТЬЮ, т.е. у амеров АБСОЛЮТНО ничего не осталось! Это надо уметь так красть!!! Молодцы, наша разведка!!!
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17 час.
Василий Бровкин
Наши и просто звук украли... Так что теперь пиндосы даже пукать будут беззвучно!
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17 час.
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