Уйгурские манты с тыквой. Мяса внутри нет, но вкусно настолько, что все просят повторить

Традиционно манты делают с мясом и луком, но их можно готовить и с другими начинками. Например с тыквой: получается ни разу не хуже, а те кто попробовал раз - сразу просят повторить блюдо при первой же возможности.
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