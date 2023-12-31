Steak Lovers
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Steak Lovers

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Уйгурские манты с тыквой. Мяса внутри нет, но вкусно настолько, что все просят повторить

Уйгурские манты с тыквой. Мяса внутри нет, но вкусно настолько, что все просят повторить

Традиционно манты делают с мясом и луком, но их можно готовить и с другими начинками. Например с тыквой: получается ни разу не хуже, а те кто попробовал раз - сразу просят повторить блюдо при первой же возможности.

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