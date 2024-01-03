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Какие изменения произошли в налоговом законодательстве? Ответ ДГД Мангистау

Какие изменения произошли в налоговом законодательстве? Ответ ДГД Мангистау

В управлении разъяснительной работы и контакт-центре департамента государственных доходов по Мангистауской области рассказали о том, какие изменения произошли в налоговом законодательстве с наступлением 2024 года.

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