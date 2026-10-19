Экспериментальный режим действует с расчетом до конца 2028 года. Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул необходимость серьезного анализа темы самозанятости и отметил, что государство намерено довести все подобные эксперименты до завершения.
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