Павлова о допуске россиян на турниры по водным видам спорта: «Лед тронулся»

Лед тронулся, и это очевидно. Такое мнение высказала Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, комментируя решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе на турниры по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.