"Выдыхайте": Прогнозы по Трампу сбываются на глазах. Разоблачены два больших заблуждения

Прогнозы по президенту США Дональду Трампу сбываются на глазах. Разоблачены два больших заблуждения.Итак, начнём с того, что Трамп, ранее выступавший с критикой в адрес USAID, планирует объединить его с Государственным департаментом и сократить штат.