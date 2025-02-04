"Выдыхайте": Прогнозы по Трампу сбываются на глазах. Разоблачены два больших заблуждения

Прогнозы по президенту США Дональду Трампу сбываются на глазах. Разоблачены два больших заблуждения.Итак, начнём с того, что Трамп, ранее выступавший с критикой в адрес USAID, планирует объединить его с Государственным департаментом и сократить штат.
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