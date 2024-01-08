МО РФ: "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Опорный пункт, пехота и легкобронированная техника Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении были уничтожены экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" .
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