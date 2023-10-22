МВД призналось, что «на земле» работать некому

АНГЕЛ АНГЕЛ

Только в России проводя реформы увеличивается количество высших и средних чинов при этом низы вычищают в соотношении 1 к 10 чтобы "сироты" на верхах и серядники не "голодали"... А что бы в низах не скучали и выполняли работу за них их заваливают отчетностью, планами по приводам, штрафам и прочими ни кому не нужными обязанностями, при этом оплачивают их труд как Ваньке Жукову....