Почему лучшие сотрудники предпочитают СВО службе в полиции Евгений Берсенев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Материал комментируют: Михаил Пашкин Российскому МВД не хватает около 100 тысяч сотрудников, сообщила на заседании Госдумы по рассмотрению проекта бюджета на 2024 год руководитель финансово-экономического департамента министерства Ирина Кальбфляйш.
МВД призналось, что «на земле» работать некому
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Только в России проводя реформы увеличивается количество высших и средних чинов при этом низы вычищают в соотношении 1 к 10 чтобы "сироты" на верхах и серядники не "голодали"... А что бы в низах не скучали и выполняли работу за них их заваливают отчетностью, планами по приводам, штрафам и прочими ни кому не нужными обязанностями, при этом оплачивают их труд как Ваньке Жукову....
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