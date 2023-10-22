БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МВД призналось, что «на земле» работать некому

МВД призналось, что «на земле» работать некому

Почему лучшие сотрудники предпочитают СВО службе в полиции Евгений Берсенев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Материал комментируют: Михаил Пашкин Российскому МВД не хватает около 100 тысяч сотрудников, сообщила на заседании Госдумы по рассмотрению проекта бюджета на 2024 год руководитель финансово-экономического департамента министерства Ирина Кальбфляйш.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Только в России проводя реформы увеличивается количество высших и средних чинов при этом низы вычищают в соотношении 1 к 10 чтобы &quot;сироты&quot; на верхах и серядники не &quot;голодали&quot;... А что бы в низах не скучали и выполняли работу за них их заваливают отчетностью, планами по приводам, штрафам и прочими ни кому не нужными обязанностями, при этом оплачивают их труд как Ваньке Жукову....
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