ЦБ запретил российским «дочкам» иностранных банков препятствовать валютным переводам

Как российские дочки «дочки» иностранных банков будут исполнять эти предписания и что делать, если они входят в конфликт с предписанием европейского ЦБ? ЦБ РФ направил филиалам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении переводов в инвалюте или создавать технические препятствия для таких переводов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.