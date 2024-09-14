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ЦБ запретил российским «дочкам» иностранных банков препятствовать валютным переводам

ЦБ запретил российским «дочкам» иностранных банков препятствовать валютным переводам

Как российские дочки «дочки» иностранных банков будут исполнять эти предписания и что делать, если они входят в конфликт с предписанием европейского ЦБ? ЦБ РФ направил филиалам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении переводов в инвалюте или создавать технические препятствия для таких переводов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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