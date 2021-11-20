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Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки KikaАкция протеста в Роттердаме против антикоронавирусных ограничений переросла в жёсткие столкновения с силовиками.

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