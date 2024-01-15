После серьёзной задержки "Ласточки" из Великого Новгорода в Петербург начата проверка

Проверку проводит Новгородская транспортная прокуратура.Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку после серьезной задержки поезда из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, сообщается в официальном телеграмм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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