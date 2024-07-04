Eduard ООН преступная международная организация! Нам мнение ООН и паразитического англоязысного мира не интересно!

Eduard Зеленский подкупленая марионетка,он взяточник.Срок Зелееского истек,он"Просроченый сырок" и его мнение тоже тю,тю,ничего не значит!