Председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис заявил, что план главы киевского режима Владимира Зеленского может стать основой для урегулирования украинского конфликта.
ГА ООН: План Зеленского может быть основой для урегулирования на Украине
Комментарии
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Eduard
ООН преступная международная организация! Нам мнение ООН и паразитического англоязысного мира не интересно!
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19 час.
Eduard
Зеленский подкупленая марионетка,он взяточник.Срок Зелееского истек,он"Просроченый сырок" и его мнение тоже тю,тю,ничего не значит!
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19 час.
Eduard
Владимир Зеленский не легитимин,как и его мнение.ООН паразитическая организация не выполняющая свои функции!
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19 час.
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