«Ростех» начал поставки AMD-серверов и обновлённого интерконнекта «Ангара» д...

«Ростех» начал поставки AMD-серверов и обновлённого интерконнекта «Ангара» для отечественных суперкомпьютеровГосударственная корпорация «Ростех» объявила о начале поставок оборудования нового поколения для создания отечественных суперкомпьютеров.
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