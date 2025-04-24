22% российских МСП перешли на онлайн-торговлю в марте 2023 года

В марте 2023 года 22% российских малых и средних предприятий начали продавать через интернет. Большинство из них используют собственные магазины или специализированные платформы, и доля таких продаж за два года выросла в 1,5 раза, что говорит о растущей популярности онлайн-каналов.
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