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22% российских МСП перешли на онлайн-торговлю в марте 2023 года

22% российских МСП перешли на онлайн-торговлю в марте 2023 года

В марте 2023 года 22% российских малых и средних предприятий начали продавать через интернет. Большинство из них используют собственные магазины или специализированные платформы, и доля таких продаж за два года выросла в 1,5 раза, что говорит о растущей популярности онлайн-каналов.

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