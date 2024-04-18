Не только у нас жгут заводы и атакуют железную дорогу. В США тоже это происходит постоянно

Азохен вей товарищи бояре

У России появились народные герои. Они вездесущи. Это ужас на крыльях ночи. Они терроризирует Скрипалей и их кота. Взрывают все, что возможно по всему миру. Только за последнее время они перекрыли Суэцкий канал, устроили третью волну пандемии в Турции, голод в Кении, уронили Байдена на трапе. Без них никуда. Это Астерикс и Оберикс, Чук и Гек, Шерлок и доктор Ватсон - кто еще? Сказал бы - человек-паук, но их же два.. В общем, уже НЕОБХОДИМО поставить такой памятник. Англичанам и чехам вменить в обязанность присылать поздравительные телеграммы в праздник Петрова и Баширова, который лучше всего назначить осенью, когда лучше всего смотрятся шпили на башнях. Тогда же можно и поминать невинно убиенного кота Скрипалей. Каким должен быть памятник? Предлагаю - на лыжах, с парашютами и в скафандрах. Но обязательно на Лубянке. Потому что Петров и Баширов - золотой запас России...