Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не только у нас жгут заводы и атакуют железную дорогу. В США тоже это происходит постоянно

Не только у нас жгут заводы и атакуют железную дорогу. В США тоже это происходит постоянно

Юрий Кот Мы уже привыкли, что враг нас постоянно обманывает, атакует и вредит нам, а мы все такие белые и пушистые.

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Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
У России появились народные герои. Они вездесущи. Это ужас на крыльях ночи. Они терроризирует Скрипалей и их кота. Взрывают все, что возможно по всему миру. Только за последнее время они перекрыли Суэцкий канал, устроили третью волну пандемии в Турции, голод в Кении, уронили Байдена на трапе. Без них никуда. Это Астерикс и Оберикс, Чук и Гек, Шерлок и доктор Ватсон - кто еще? Сказал бы - человек-паук, но их же два.. В общем, уже НЕОБХОДИМО поставить такой памятник. Англичанам и чехам вменить в обязанность присылать поздравительные телеграммы в праздник Петрова и Баширова, который лучше всего назначить осенью, когда лучше всего смотрятся шпили на башнях. Тогда же можно и поминать невинно убиенного кота Скрипалей. Каким должен быть памятник? Предлагаю - на лыжах, с парашютами и в скафандрах. Но обязательно на Лубянке. Потому что Петров и Баширов - золотой запас России...
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Андрей
Ржу не могу)))))
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НК
Наталья Котельникова
Читайте классику, господа.
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