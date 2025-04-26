«Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд

У станка стоять - много чести, лаже учениками. Таким только полы мести в цехах или санитарами в госпиталях.

Сергей Иванов

ПРАВ Михаил Пореченков! Вся эта гниль, свалившая из России в непростое время, может припереться назад! Подлые, паршивые, грязные предатели!!! Они здесь не нужны!!! Это мусор, от которого Россия частично очистилась! И мусор обратно не нужен!!!