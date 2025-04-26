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«Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд

«Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд

Интересная жизнь с Vera Star На днях Михаил Пореченков привлек общественное внимание, спровоцировав своими словами жаркие споры и обсуждения.

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Комментарии
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Зоя
Черти ВЕРНУТСЯ с почестями🥵
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37 мин.
Владимир Козлов
У станка стоять - много чести, лаже учениками. Таким только полы мести в цехах или санитарами в госпиталях.
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31 мин.
Сергей Иванов
ПРАВ Михаил Пореченков! Вся эта гниль, свалившая из России в непростое время, может припереться назад! Подлые, паршивые, грязные предатели!!! Они здесь не нужны!!! Это мусор, от которого Россия частично очистилась! И мусор обратно не нужен!!!
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21 мин.
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